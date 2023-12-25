Процессор серии Ryzen 7040 в Framework Laptop 16 способен работать при постоянной TDP (тепловой расчетной мощности) 45 Вт

Framework Laptop 16 стал использовать жидкостное металлическое решение для охлаждения процессора Ryzen 7040. Тепловая мощность процессора должна теперь эффективно отводиться в испарительную камеру, тепловые трубки и ребра.

Традиционно в большинстве компьютеров используется термопаста, но она не особенно теплопроводна и может вытечь или высохнуть со временем. Вместо этого в Framework Laptop 16 используется термоинтерфейс из жидкого металла на процессоре.

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Жидкий металл обладает исключительной теплопроводностью и не высыхает и не растекается со временем. Тепловая система Framework Laptop 16 разработана для удержания электропроводящей жидкости на нескольких уровнях.