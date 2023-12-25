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Framework Laptop 16 стал использовать жидкостное металлическое решение для охлаждения процессора Ryzen 7040. Тепловая мощность процессора должна теперь эффективно отводиться в испарительную камеру, тепловые трубки и ребра.
Традиционно в большинстве компьютеров используется термопаста, но она не особенно теплопроводна и может вытечь или высохнуть со временем. Вместо этого в Framework Laptop 16 используется термоинтерфейс из жидкого металла на процессоре.
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Жидкий металл обладает исключительной теплопроводностью и не высыхает и не растекается со временем. Тепловая система Framework Laptop 16 разработана для удержания электропроводящей жидкости на нескольких уровнях.