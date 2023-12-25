AQIRYS представляет новую серию игровых кресел, обеспечивающих исключительный комфорт и функциональность.

AQIRYS представила новую серию игровых кресел, обеспечивающих исключительный комфорт и функциональность. Стулья изготовлены из высококачественных материалов с удобной эргономикой.

ATLAS - игровое кресло с изысканным дизайном и превосходной функциональностью. Отличительной особенностью ATLAS является встроенная регулируемая поясничная опора. Кресло оснащено каркасом из углеродистой стали, пенополиуретаном высокой плотности и высококачественной тканевой обивкой.

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ATLAS и другие модели в серии игровых кресел соответствуют высоким стандартам дизайна и функциональности. ТАРВОС - компактное моно-кресло, сочетающее в себе комплексный дизайн и надежные характеристики. В сотрудничестве с известными румынскими инфлюенсерами представлены ATLAS Colo Squad и YMIR ALLSTARS. Игровые кресла AQIRYS сертифицированы для обеспечения безопасности и долговечности.