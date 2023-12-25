Компания EK теперь предлагает белые комплекты модернизации для EK-Quantum Velocity² в виде отдельных продуктов

Компания EK представила новые белые комплекты модернизации для своего водоблока EK-Quantum Velocity². Эти наборы позволят пользователям изменить цвет своего водоблока на белый, чтобы он лучше сочетался с белыми сборками и общей эстетикой. Белые комплекты предлагаются для разных типов сокетов, включая AM5 и LGA 1700, чтобы учесть различия в размерах водоблоков. В состав комплектов входят белая подставка, наклейка и значок EK. Компания также сообщила, что белые комплекты модернизации доступны для заказа через веб-магазин EK и партнерскую реселлерскую сеть. Указаны розничные цены для каждого набора. Таким образом, эти новые комплекты модернизации предоставляют простой способ изменить внешний вид водоблока без необходимости приобретения нового.