Тайваньский производитель блоков питания FSP представил новые продукты на 2023 и 2024 годы

Тайванский производитель блоков питания FSP представил новую линейку продуктов на 2023 и 2024 годы, включающую серии начального, среднего и высокого уровня. Среди новых моделей блоков питания есть 1500+ ваттные "звери" для мощных систем, резервные блоки серверного класса и блоки с эффективностью 80+ Titanium. Звездой выставки является флагманский блок FSP мощностью 2500 Вт, с 100% модульной кабельной разводкой и современными разъемами питания для видеокарт. Этот блок оснащен четырьмя разъемами 12V-2x6 PCIe Gen 5 для питания графических процессоров и тремя разъемами 6+2-pin. Он также соответствует спецификациям ATX 3.1, 80+ Platinum и имеет обновленную версию разъема 12VHPWR PCIe Gen 5. Блок питания способен питать четыре графических процессора NVIDIA GeForce RTX 4090. Цена и доступность новых блоков питания пока не сообщается.