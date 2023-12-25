Грядущий серверный процессор AMD 5-го поколения EPYC "Turin" был изображен в виде инженерного образца

AMD представила инженерный образец своего будущего серверного процессора 5-го поколения EPYC с кодовым названием "Turin". Он имеет вариант с высокой плотностью облачных вычислений с 192 ядрами и 384 потоками, использующими ядра CPU "Zen 5c", и обычный вариант с 128 ядрами и 256 потоками, использующими более крупные ядра "Zen 5" с более высокой тактовой частотой. Процессор оснащен обновленной матрицей sIOD (серверная матрица ввода/вывода) и 16 матрицами процессорного комплекса (CCD). Ожидается, что EPYC "Turin" будет создан на литейном узле TSMC N4P, который обеспечивает повышение энергоэффективности на 22% по сравнению с N5 и увеличение плотности транзисторов на 6%. В процессоре используется 12 физически уплотненных ядер "Zen 5c" с теми же ISA и IPC, что и ядра "Zen 5". Каждый платформенный корпус имеет 16 ядер "Zen 5c" и разделяет с ними 32 МБ кэш-памяти L3, что в два раза больше, чем у текущих процессоров "Zen 4c".