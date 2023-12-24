AMD представила первый выпуск исходного кода FidelityFX Super Resolution 3

AMD представила первый выпуск исходного кода FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) в рамках инициативы GPUOpen. Компания только что создала репозиторий исходного кода FSR 3 на GitHub, которым могут воспользоваться разработчики игр во всем мире. Он включает в себя полный исходный код для DirectX 12, а также исходный код плагина FSR 3 для Unreal Engine 5. Вместе с этим компания также выпустила обширную документацию, которая поможет разработчикам разобраться во внутреннем устройстве FSR 3, чтобы они могли лучше интегрировать технологию в свои игры и приложения. Вместе с этим AMD представила поддержку FSR 3 для еще большего количества новых и готовящихся к выходу игр, среди которых "Black Myth: Wukong", три последние игры из франшизы "Warhammer", включая "Darktide", "Space Marine II" и "Realms of Ruin"; "Starfield", "Pax Dei" и "Crimson Desert".