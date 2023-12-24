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Intel Graphics выпустила графические драйверы Arc GPU Graphics 101.5122 WHQL для поддержки интегрированной графики Intel Arc Xe-LPG в мобильных процессорах Core Ultra "Meteor Lake".
Драйверы обеспечивают 30% прирост производительности в игре "Battlefield 1" в разрешении 1080p с настройками Ultra.
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Еще Intel представила несколько новых функций в Arc Control, включая нейронные фильтры веб-камеры, захват HDR и потоковую передачу HDR на SDR-дисплеи, а также настраиваемые горячие клавиши.
В этом выпуске Intel исправила ошибку, которая приводила к повреждению дисплея во время игры "Fortnite" при определенных настройках AA.
Известно, что графические продукты Intel Arc A-Series имеют известные проблемы, такие как сбои в играх и ошибки при использовании некоторых моделей для улучшения видео. Intel обещает продолжить совершенствовать программное обеспечение Performance Tuning в будущих выпусках.