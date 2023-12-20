В преддверии выставки CES 2024 компания Lenovo представила новые ноутбуки для бизнеса и потребителей, предназначенные для раскрытия новых возможностей искусственного интеллекта и повышения производительности, креативности и эффективности

Компания Lenovo представила новые ноутбуки ThinkPad и IdeaPad, работающие на процессорах Intel Core Ultra. Новые ноутбуки оснащены поддержкой искусственного интеллекта и предназначены для бизнеса и потребителей, с целью улучшения производительности и эффективности работы. Они работают на операционной системе Windows 11 и обеспечивают оптимальную энергоэффективность. Новые модели также предлагают специальную поддержку ускорения искусственного интеллекта, а также новые функции, такие как Copilot в Windows, которые повышают эффективность работы и развлечений пользователей. Также компания представила расширение портфеля гибридных облачных решений, которые работают на процессорах Intel Xeon следующего поколения и поддерживают работу с искусственным интеллектом. Кроме того, Lenovo улучшает доступность ноутбуков для слабовидящих пользователей, добавляя тактильные метки на клавиатуру, чтобы улучшить возможность работы с ПК.