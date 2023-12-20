GIGABYTE представила новые игровые ноутбуки AORUS 17 и AORUS 15 с процессорами Intel Core Ultra 7

Компания GIGABYTE выпустила новые игровые ноутбуки AORUS 17 и AORUS 15, оснащенные процессорами Intel Core Ultra 7, а также искусственным интеллектом. Эти ноутбуки обладают передовой производительностью и элегантным дизайном. Они оснащены графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 40 Series Laptop и расширяемой памятью DDR5, что позволяет легко справляться с требовательными игровыми и творческими задачами. Технология охлаждения WINDFORCE Infinity обеспечивает оптимальную производительность и компактный форм-фактор. Новые ноутбуки также обладают высококачественными QHD-дисплеями с частотой обновления до 240 Гц, обеспечивающими яркое изображение и качественный звук. GIGABYTE также предлагает набор утилит в новом приложении AI Nexus, которые оптимизируют процессор и вентиляторы в соответствии с игровыми профилями, а также включают возможности генеративного искусственного интеллекта для улучшения опыта использования ноутбуков.