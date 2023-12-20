GIGABYTE выпустила серверы на базе процессоров Intel Xeon E-2400 и представила обновления для поддержки масштабируемых процессоров Intel Xeon 5-го поколения

Компания GIGABYTE выпустила серию серверов, оптимизированных для новых процессоров Intel Xeon E-2400, которые обладают высокой вычислительной мощностью и доступным соотношением цены и производительности. Новая линейка включает сервер E133-X10 малой глубины, который идеально подходит для граничных вычислений, а также стоечные серверы R133-X10, R133-X11 и R133-X13, предназначенные для различных приложений. Эти серверы обеспечивают различные конфигурации, включая поддержку двухслотовых GPU и два порта 10GbE LAN. Кроме того, GIGABYTE представила обновления для поддержки масштабируемых процессоров Intel Xeon 5-го поколения. Процессоры Intel Xeon E-2400 обладают высокой производительностью, расширяемостью и современными функциями управления и безопасности. GIGABYTE стремится оставаться впереди в индустрии серверов, предоставляя надежные решения для достижения целей организаций.