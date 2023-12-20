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ddr22
Lexar представила память ARES RGB DDR5 7200
Lexar представила память ARES RGB DDR5 7200 для настольных ПК и твердотельный накопитель PLAY 2230 PCIe 4.0

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Компания Lexar представила два новых продукта для геймеров - память ARES RGB DDR5 7200 и твердотельный накопитель PLAY 2230 PCIe 4.0. Память ARES RGB DDR5 7200 обеспечивает высокую производительность и надежность благодаря алюминиевому теплораспределителю и системе Lexar RGB Sync. Твердотельный накопитель PLAY 2230 PCIe 4.0 предлагает фантастическую производительность в компактном форм-факторе, считывая данные со скоростью до 5200 МБ/с и записывая со скоростью до 4700 МБ/с. Оба продукта разработаны с учетом потребностей геймеров, которые ищут возможности повысить производительность и увеличить емкость хранения. Память ARES RGB DDR5 7200 совместима с большинством материнских плат и стоит 139,99 долларов за комплект 32 ГБ. Твердотельный накопитель PLAY 2230 PCIe 4.0 совместим с ноутбуками Steam Deck, ASUS ROG Ally и стоит 109,99 долларов за 1 ТБ.

#lexar
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