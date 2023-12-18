Intel утверждает, что Meteor Lake опережает Ryzen 7040 Phoenix по производительности графики и процессора

Intel представила некоторые характеристики своего предстоящего мобильного процессора Core "Meteor Lake". Компания сравнила его с процессорами Core "Raptor Lake" и конкурирующим AMD Ryzen 7040 "Phoenix". Intel утверждает, что iGPU графической архитектуры Xe-LPG нового поколения значительно превосходит iGPU Radeon 780M RDNA3 в AMD Ryzen 7040. В тестах сравнения производительности в различных играх Intel продемонстрировала превосходство своего процессора Core Ultra 7 165H над Ryzen 7 7840U, особенно в играх. 165H достигает приблизительно на 11% большей производительности по сравнению с 7840U и на 9% большей производительности по сравнению с i7-1370P. Intel также презентовала управление энергопотреблением в "Meteor Lake", где островные ядра с низким энергопотреблением переключаются в режим тактового генератора, что приводит к экономии электроэнергии от 8 до 35%. Они утверждают, что такие задачи, как воспроизведение видео или веб-браузинг, могут быть выполнены на островных ядрах для экономии энергии.