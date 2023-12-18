Компания Intel готовится расширить линейку настольных процессоров 14-го поколения Core "Raptor Lake Refresh"

Компания Intel готовится расширить линейку настольных процессоров 14-го поколения Core "Raptor Lake Refresh", представив в розничной продаже основные модели процессоров мощностью 65 Вт, лишенные возможностей разгона и включающие решение для охлаждения. Компания планирует сделать эти чипы доступными для покупки 8 января 2024 года. В качестве времени доступности Intel выбрала 15:00 по тихоокеанскому времени 8 января; это также время, когда СМИ смогут опубликовать свои обзоры этих чипов. Чипы должны поддерживаться всеми материнскими платами с разъемом Socket LGA1700, чипсетами Intel 600-й и 700-й серий, включая начальный уровень H610; однако для некоторых из них может потребоваться обновление прошивки UEFI. Мы уже давно знаем номера моделей процессоров и характеристики этих чипов, и они начинают появляться в интернет-магазинах в виде объявлений. Возможно, Intel позволяет розничным продавцам принимать предварительные заказы за несколько дней до 8 января.