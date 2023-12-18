ASRock выпустила современные мини-ПК серии 4X4 BOX 8040 и материнские платы серии 4X4 8040 на базе APU AMD Ryzen 8040

ASRock Industrial представляет новую серию компьютеров 4X4 BOX 8040 и материнских плат 4X4 8040, базирующуюся на процессорах AMD Ryzen 8040. Эти устройства призваны повысить производительность и возможности ПК с искусственным интеллектом (ИИ). Благодаря своей архитектуре Zen 4 и графике AMD Radeon 700M RDNA 3, серия 4X4 BOX 8040 обеспечивает значительное увеличение в производительности и работе с ИИ. Пк поддерживает вывод изображения на четыре дисплея 4К, расширенные вводы-выводы, два накопителя и две локальные сети. Он также поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Серия материнских плат 4X4 8040 также обладает высокой производительностью, поддержкой 4К-четырех дисплеев и различными возможностями подключения и расширения ввода/вывода. Кроме того, они обеспечивают надежную связь и безопасность благодаря отличным функциям и оптимизированному программному обеспечению. Обе серии предлагают улучшенную производительность и возможности для генеративных приложений и рабочих нагрузок ИИ, делая их идеальными партнерами для создания и использования приложений ИИ.