При разгоне Threadripper перегорает скрытый предохранитель, подтверждает AMD: Гарантия не аннулируется

По данным Tom's Hardware, процессоры AMD Ryzen Threadripper серии 7000 могут перегорать предохранитель на чипе при использовании разгона. Предохранители на микропроцессорах используются для хранения информации и могут отключать определенные функции при отправке специфических команд. Однако AMD уточнила, что включение разгона не аннулирует гарантию на процессор. Согласно стандартным условиям продажи, гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате разгона процессора. Однако другие причины повреждений по-прежнему могут быть покрыты гарантийным ремонтом. Это может включать повреждения, вызванные постоянным перегревом, что может значительно сократить срок службы процессора. Владельцам процессоров AMD Ryzen Threadripper серии 7000 необходимо быть осторожными при использовании разгона, чтобы избежать повреждения процессора и сохранить право на гарантийный ремонт от компании AMD.