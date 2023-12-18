После долгих лет задержек китайский чипмейкер Zhaoxin наконец-то выпустил долгожданные потребительские процессоры серии KX-7000

Китайская компания Zhaoxin представила новый 8-ядерный процессор KX-7000 для настольных компьютеров. Этот процессор основан на лицензированной архитектуре x86-64 и обладает двукратно большей производительностью по сравнению с предыдущими поколениями. Улучшенная архитектура и увеличенный кэш-память на 4 раза делают KX-7000 значительным прогрессом для китайской полупроводниковой промышленности. Хотя производительность KX-7000 все еще отстает от конкурирующих чипов AMD и Intel, процессор соответствует им в таких областях, как память DDR5, PCIe 4.0 и поддержка USB4. Более важным для Китая является устранение разрыва в характеристиках с зарубежными процессорами в целях достижения технологической независимости. Постоянный прогресс в этом направлении может сделать Zhaoxin основной альтернативой для местных производителей и покупателей компьютеров.