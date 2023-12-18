Если вы пропустили, культовому FPS, с которого все началось, DOOM, только что исполнилось 30 лет

Если вы пропустили, культовому FPS, с которого все началось, DOOM, только что исполнилось 30 лет. NVIDIA празднует это событие в истории игр в рамках акции DOOM 30th Anniversary Sweepstakes. NVIDIA празднует свою собственную веху - RTX 500 - это 500 игр и более, которые являются частью экосистемы NVIDIA RTX, включающей трассировку лучей RTX, DLSS, Reflex и другие важные инновации NVIDIA в игровом пространстве ПК. Чтобы принять участие в DOOM 30 Sweepstakes, достаточно ответить на сообщение NVIDIA на X (бывший Twitter) с хэштегами #DOOM30 и #RTX500. На конкурс претендует специальная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition с задней панелью DOOM 30, которую NVIDIA оценивает в $1 389 по последней базовой цене.