"Black Myth: Wukong" - это адаптация китайского фэнтези-романа XVI века "Путешествие на Запад"

"Black Myth: Wukong" - это адаптация китайского фэнтези-романа XVI века "Путешествие на Запад", получившего культовую популярность в последнее время. Экшен-РПГ была воплощена в жизнь студией Game Science и талантливыми руками художника Ян Ци. Игра работает на движке Unreal Engine 5 и выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S 20 августа 2024 года, после почти пяти лет разработки и доработки.

Однако за несколько месяцев до выпуска студия объединилась с NVIDIA, чтобы продемонстрировать в новом потрясающем трейлере, что ждет тех, кто обладает новейшей графикой GeForce RTX. NVIDIA представила, что игра будет поддерживать DLSS 3 Frame Generation при выпуске, который запланирован на 20 августа 2024 года.