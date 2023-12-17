GIGABYTE представила PCIe WLAN-карту AORUS GC-WIFI7 с поддержкой пропускной способности до 5800 Мбит/с

Компания GIGABYTE выпустила GC-WIFI7 - WLAN-карту в форм-факторе PCIe, которая, как следует из названия, предоставляет вашему компьютеру возможности Wi-Fi 7. Учитывая, что новый стандарт беспроводных сетей является экзотическим и обеспечивает более чем 2,2-кратное увеличение пропускной способности Wi-Fi по сравнению с Wi-Fi 6E, GIGABYTE решила придать этому аксессуару желанный брендинг AORUS Gaming и дизайн продукта. Карта поддерживает трехдиапазонный режим работы, теоретическая максимальная пропускная способность составляет 5800 Мбит/с, с поддержкой каналов 320 МГц и 160 Гц. Карта также поддерживает MLO, при котором она одновременно подключается к сети 2,4 ГГц и 5/6 ГГц. Карта оснащена стильной антенной решеткой, которая поддерживает уровень сигнала до 5 дБи. Помимо Wi-Fi 7, карта также обеспечивает подключение по Bluetooth 5.3.

Наиболее интересным аспектом этого продукта является то, что на момент выпуска он имеет три аппаратные ревизии. Карта Rev 1.0 основана на чипсете Qualcomm, Rev 1.1 - на чипсете MediaTek, а Rev 1.2 - на чипсете Intel, причем все три версии имеют идентичные аппаратные характеристики и уровень производительности. В Rev 1.0 используется контроллер Qualcomm QCA FastConnect 7800, в Rev 1.1 - контроллер MediaTek MT7927, а в Rev 1.2 - Intel BE200. Все три ревизии продаются под одним и тем же SKU, и понять, что вам нужно, можно только в розничном магазине, внимательно посмотрев на наклейку со штрих-кодом, где указана ревизия. Компания не раскрыла цены.