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Компания Seagate Technology выпустила новый жесткий диск Seagate SkyHawk AI емкостью 24 ТБ, специально разработанный для рынка приложений работы с видео и изображениями. Этот усовершенствованный диск оптимизирован для работы с видеорегистраторами с поддержкой искусственного интеллекта и предлагает поддержку аналитики на GPU. Скайхок АИ поддерживает до 64 потоков видео с HD-камер и 32 дополнительных потока искусственного интеллекта. Он обладает высокой надежностью, среднее время наработки на отказ составляет до 2,5 млн часов, и высокой рабочей нагрузкой - 550 ТБ/год. Диск также оснащен гибкой прошивкой ImagePerfect AI от Seagate и инструментом SkyHawk Health Management, который следит за условиями окружающей среды и рекомендует профилактические действия. SkyHawk AI 24 ТБ будет доступен по цене $599,99 и поступит в продажу в этом месяце.