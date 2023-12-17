Компания Seagate Technology выпустила новый жесткий диск (HDD) Seagate SkyHawk AI 24 ТБ

Компания Seagate Technology выпустила новый жесткий диск Seagate SkyHawk AI емкостью 24 ТБ, специально разработанный для рынка приложений работы с видео и изображениями. Этот усовершенствованный диск оптимизирован для работы с видеорегистраторами с поддержкой искусственного интеллекта и предлагает поддержку аналитики на GPU. Скайхок АИ поддерживает до 64 потоков видео с HD-камер и 32 дополнительных потока искусственного интеллекта. Он обладает высокой надежностью, среднее время наработки на отказ составляет до 2,5 млн часов, и высокой рабочей нагрузкой - 550 ТБ/год. Диск также оснащен гибкой прошивкой ImagePerfect AI от Seagate и инструментом SkyHawk Health Management, который следит за условиями окружающей среды и рекомендует профилактические действия. SkyHawk AI 24 ТБ будет доступен по цене $599,99 и поступит в продажу в этом месяце.