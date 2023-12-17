NETGEAR представила серию смарт-коммутаторов с облачным управлением, рассчитанных на 10-гигабитное подключение

Компания NETGEAR представила новую серию смарт-коммутаторов с облачным управлением, которые предназначены для обеспечения 10-гигабитного подключения. Серия S3600 включает 8-портовые и 16-портовые коммутаторы, способные обеспечить высокую пропускную способность и гибкое проводное подключение устройств. Эти коммутаторы помогают решить проблемы обрывов связи, низких скоростей, задержек и медленной загрузки приложений и устройств с высокой пропускной способностью. Они предоставляют возможность настраивать каждое устройство с нужной скоростью (1G, 2,5G, 5G или 10G), а также предоставляют различные функции, такие как статическая маршрутизация IPv6, управление широковещанием, мультикастом, DHCP и другие. Коммутаторы S3600 оснащены веб-управлением и могут быть легко настроены и управляемы через облачную платформу NETGEAR Insight. Коммутаторы также обеспечивают надежность и гарантированную техническую поддержку от NETGEAR. В общем, эта новая серия коммутаторов предлагает комплексное сетевое решение для предприятий, сочетая в себе высокую производительность, простоту настройки и управления, а также возможность удаленного мониторинга и облачного управления.