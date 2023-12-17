Компания ADATA Industrial выпустила твердотельные накопители промышленного класса серии SATA 31D, включая 2,5-дюймовые ISSS31D, M.2 2280 IM2S31D8 и M.2 2242 IM2S31D4

Компания ADATA Industrial выпустила новую серию твердотельных накопителей промышленного класса SATA 31D, предназначенных для розничных терминалов и встраиваемых систем. В этих накопителях используется высококачественная флеш-память 3D TLC с циклом P/E 3 000, что обеспечивает надежность и долговечность. Они имеют различные форм-факторы и емкости, включая 2,5-дюймовые, M.2 2280 и M.2 2242, а также емкости от 128 ГБ до 2 ТБ. Накопители поддерживают технологию теплового дросселирования, которая предотвращает повреждение данных из-за перегрева, и имеют механизмы коррекции ошибок и защиты данных для надежной передачи и целостности данных. Кроме того, в них используется технология кэширования SLC Cache, которая повышает производительность операций чтения/записи. Накопители серии 31D идеально подходят для POS-систем, информационных киосков и другого встраиваемого оборудования. ADATA Industrial обеспечивает высокую надежность и стабильность системы за счет использования высококачественных компонентов и микропрограммного обеспечения. В настоящее время эти накопители уже успешно используются в кассовых аппаратах и компьютерах с сенсорным экраном. ADATA Industrial продолжит предоставлять профессиональные и надежные решения для хранения данных промышленного класса.