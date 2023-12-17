NVIDIA выпустила новые драйверы GeForce 546.33 WHQL Game Ready, обеспечив поддержку и оптимизацию игр The Finals и Squad, а также специальные DLSS-оптимизации для Fortnite Chapter 5

NVIDIA выпустила новые драйверы GeForce 546.33 WHQL Game Ready, обеспечив поддержку и оптимизацию игр The Finals и Squad, а также специальные DLSS-оптимизации для Fortnite Chapter 5. Новые драйверы также добавляют поддержку GeForce Experience для шести новых игр. В дополнение к оптимизациям для конкретных игр, последние драйверы также исправляют проблему с Discord, когда цвета могут выглядеть приглушенными при потоковой передаче игрового процесса, и общую ошибку, когда при переключении пользователя в Windows в системном трее создается новый значок NVIDIA.

Game Ready

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The Finals

Squad

Fortnite Chapter 5

GFE Settings

Avatar: Frontiers of Pandora

The Day Before

THE FINALS

THRONE AND LIBERTY

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Исправлены игровые ошибки

[Discord] При потоковой трансляции игрового процесса цвета могут выглядеть приглушенными

Исправлены ошибки общего характера

При переключении пользователя в Windows в системном трее создается новый значок NVIDIA

Известные проблемы

[Netflix] Проблемы с отображением видео при использовании браузера Edge. Рекомендуем использовать приложение Windows Netflix в качестве обходного пути.