Intel представит процессоры для настольных ПК 14-го поколения Core "Raptor Lake Refresh" без K (65 Вт) в следующем месяце

Розничные сети начинают размещать объявления о предстоящих моделях настольных процессоров Intel 14-го поколения Core (65 Вт), не относящихся к классу K. Основанные на кремнии "Raptor Lake Refresh", эти чипы обеспечивают прирост тактовой частоты на поколение по сравнению с серией Core 13-го поколения, хотя их набор функций остается практически идентичным 13-му поколению. Эти чипы будут работать на всех материнских платах Socket LGA1700, основанных на чипсетах 600-й и 700-й серий, с обновлением прошивки UEFI. Полная информация о линейке уже просочилась в маркетинговые материалы в сентябре этого года (читайте здесь), но сейчас мы получаем подтверждение этих чипов в виде объявлений от розничных продавцов. Линейка начинается с Core i3-14100F и i3-14100 с расширением 4P+0E; далее следуют Core i5-14400F и i5-14400; Core i7-14700F, i7-14700; и возглавляют линейку i9-14900 и i9-14900F. Эти чипы, особенно с расширением -F, могут стать хорошим подспорьем для геймеров.