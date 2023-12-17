Entertainment Software Association (ESA), организаторы выставки Electronic Entertainment Expo, или E3, представили информацию о том, что выставка отменена навсегда

Entertainment Software Association (ESA), организаторы выставки Electronic Entertainment Expo, или E3, представили информацию о том, что выставка отменена навсегда. Ежегодная выставка видеоигр, киберспорта и всех видов интерактивного искусства была важной вехой в календаре технологической индустрии; на ней можно было представить новые игры, студии, платформы и технологии. Выставка проводилась в середине года (в июне), как правило, сразу после Computex. Судя по всему, организация мероприятия после кризиса COVID стала проблемой. В своем сообщении в Twitter через официальный канал E3, ESA представила конец E3 с кратким заявлением: "После более чем двух десятилетий E3, каждое из которых было больше предыдущего, пришло время попрощаться. Спасибо за воспоминания. ggwp".