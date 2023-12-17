Компания Raijintek представила корпус Arcadia III MS4 (mesh) ATX mid-tower

Компания Raijintek представила корпус Arcadia III MS4 (mesh) ATX mid-tower. Его разработчики постарались найти баланс между свободным пространством для крупных видеокарт, длинными радиаторами водяного охлаждения, установленными вдоль передней панели, и использованием преимуществ большого сетчатого воздухозаборника. В корпусе предусмотрена возможность установки процессорных кулеров высотой до 165 мм, видеокарт длиной до 36,5 см (с радиатором, занимающим передний воздухозаборник), а также материнских плат формата ATX (или меньше). Корпус имеет традиционную горизонтально-перегородчатую компоновку.

Варианты охлаждения Raijintek Arcadia III включают два верхних патрубка 140 мм или 120 мм, три передних воздухозаборника 140 мм или 120 мм, один задний патрубок 120 мм и два 120 мм вдоль основания отсека материнской платы. Поддерживаются радиаторы размером до 280 мм x 140 мм на верхней панели, до 360 мм x 120 мм или 280 мм x 140 мм на передней панели; и до 120 мм на задней панели. В нижнем отсеке предусмотрено место для блока питания длиной до 22 см, а также крепления для накопителей, включающие до двух 3,5-дюймовых дисков и три 2,5-дюймовых (одно над отсеком для 3,5-дюймовых дисков и два за лотком материнской платы). Сверху корпус оснащен магнитно-съемным пылевым фильтром, а спереди и снизу - обычными, которые удерживаются на месте механически. В корпусе нет никаких вентиляторов, кроме основного заднего вытяжного. Размеры корпуса составляют 210 мм x 410 мм x 485 мм (ШхДхГ).