Trust представила игровую гарнитуру GXT490 Fayzo USB с виртуальным объемным звуком 7.1 и RGB-подсветкой

Trust Electronics Ltd. представила новую игровую гарнитуру GXT490 Fayzo 7.1 USB RGB, которая обладает виртуальным объемным звуком 7.1. Гарнитура создана для использования на ПК, ноутбуках, консолях и других устройствах с разъемом 3,5 мм. Она состоит на 85% из переработанного пластика, что делает ее экологически чистой. Использование такой гарнитуры позволяет геймерам не только получать удовольствие от игрового процесса, но и вносить свой вклад в охрану окружающей среды.

Гарнитура Fayzo 7.1 USB обеспечивает объемный звук 7.1, идеальный для погружения в игровую атмосферу. Микрофон с функцией шумоподавления позволяет игрокам общаться без посторонних шумов. Гарнитура имеет многоцветную RGB-подсветку с тремя режимами, удлиненный соединительный кабель USB и возможность настройки эквалайзера для достижения идеального звучания.

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Мягкие накладки на ушные раковины делают гарнитуру комфортной и звукоизолирующей, а 50-миллиметровые динамики обеспечивают высокое качество звука. Гарнитура съемная и совместима со всеми платформами с разъемом 3,5 мм. Она также имеет регулятор громкости и отключение микрофона для удобства пользователя. Размер гарнитуры регулируется с помощью мягкого оголовья.