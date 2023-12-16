Sony разрабатывает консоль PlayStation 5 Pro, которая будет предназначена для игр с более высокой частотой обновления в 4K Ultra HD

Sony разрабатывает консоль PlayStation 5 Pro с обновленным аппаратным обеспечением для игр в 4K Ultra HD с более высокой частотой обновления и лучшей графикой. Консоль будет оснащена новым графическим процессором RDNA3 с 60 CU, что значительно превосходит графический процессор RDNA2 в оригинальной PlayStation 5. Заказная система на кристалле SoC с кодовым названием "Viola" будет построена на 4-нм литейном узле TSMC N4P, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими узлами. Процессор останется 8-ядерным/16-поточным блоком на базе микроархитектуры "Zen 2", но с увеличенной максимальной частотой до 4,40 ГГц. Объем памяти составит 16 ГБ, с улучшенной тактовой частотой до 18 Гбит/с, обеспечивая пропускную способность 576 ГБ/с. Память будет использоваться как процессором, так и графическим процессором. PlayStation 5 Pro, предположительно, выйдет в ноябре 2024 года.