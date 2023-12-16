Компания Elmor Labs представила планы по созданию собственного аксессуара OCP (Overclock Panel)

Компания Elmor Labs представила планы по созданию собственного аксессуара OCP (Overclock Panel), который объединит самые важные элементы управления и диагностические показания совместимой материнской платы в удобном настольном гаджете, чтобы оверклокеры не тянули шею к тестовому стенду, глядя на черный экран между попытками OC. ASUS разработала такой аксессуар несколько лет назад, хотя последний раз подобное устройство было выпущено почти десять лет назад во времена Socket LGA1150, и хотя ASUS продолжала выпускать материнские платы высокого класса с OCP-головками, саму панель было трудно найти на рынке. Именно эту проблему надеется решить компания Elmor.

Панель Elmor выглядит как научный инструмент, что значительно отличается от ROG-эстетики OCP от ASUS. Каждая из ее кнопок представляет собой голый SMD-переключатель, имитирующий вид некоторых 2-контактных резьбовых разъемов на приборах. Имеется монохромный светодиодный матричный дисплей, на который выводятся практически все данные мониторинга и диагностики в реальном времени, как и на ASUS OCP. Elmor Labs пока не опубликовала информацию о ценах.

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