Компания Akasa представила пару новых аксессуаров, призванных решить проблему тупого изгиба 16-контактного кабеля питания 12VHPWR

Компания Akasa представила новые аксессуары G-Nexus P24 и G-Nexus PX24 для решения проблемы изгиба кабелей питания 12VHPWR, особенно при использовании высококлассных видеокарт в компактных корпусах ПК. G-Nexus P24 - это L-образный адаптер и конвертер разъемов, с тремя 8-контактными разъемами PCIe на одной стороне и 12-вольтовым блоком питания на другой стороне. Блок питания рассчитан на 450 Вт, что позволяет работать с видеокартами RTX 40 до RTX 4080. G-Nexus PX24 представляет собой кабель длиной 30 см с 12-вольтовым блоком питания на одном конце и тремя 8-контактными входами PCIe на другом конце. Оба аксессуара преобразуют 8-контактные разъемы в 12VHPWR и подходят для видеокарт, требующих мощность до 600 Вт. Хотя компания не сообщила цену на аксессуары, они позволят удобно решить проблему изгиба кабеля и обеспечить достаточную мощность для видеокарт.