Компактный TBS-h574TX обеспечивает полностью флэш-накопитель с низким уровнем задержек благодаря пяти слотам для твердотельных накопителей E1.S/M.2 PCIe NVMe

Компания QNAP выпустила новый NASbook TBS-h574TX со встроенным интерфейсом Thunderbolt 4, который оптимизирует рабочие процессы видеопроизводства. Устройство обеспечивает мощное хранилище с пятью слотами для твердотельных накопителей E1.S/M.2 PCIe NVMe, высокоскоростным вводом/выводом и процессором Intel Core 13-го поколения. TBS-h574TX поддерживает горячую замену твердотельных накопителей и удобное обслуживание, что особенно важно для команд видеопроизводства. Устройство компактно и легко размещается в инструментальных ящиках и настольных средах. Оно также обладает портами Thunderbolt 4, 2,5 GbE и 10 GbE, USB 3.2 Gen 2, а также HDMI для удобной работы с видеоматериалами. TBS-h574TX работает под управлением операционной системы QuTS hero на базе ZFS, обеспечивая защиту данных и возможность самовосстановления. Кроме того, при покупке TBS-h574TX можно получить 1 ТБ бесплатного облачного хранилища myQNAPcloud Storage. Это предложение призвано помочь пользователям создать эффективное облачное хранилище для управления видеопроектами.