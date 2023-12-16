Компания Zyxel Networks представила WBE660S WiFi 7 BE22000 Triple-Radio NebulaFlex Pro Access Point

Компания Zyxel Networks представила WBE660S WiFi 7 BE22000 Triple-Radio NebulaFlex Pro точку доступа, которая обеспечивает скорость до 22 Гбит/с. Это первая точка доступа WiFi 7 компании, предназначенная для поставщиков управляемых услуг и малого и среднего бизнеса. Точка доступа имеет трехлучевую архитектуру, использующую более широкий канал для высокой скорости передачи данных. Она обеспечивает бесперебойное подключение для оптимизации работы приложений с высокой пропускной способностью, таких как потоковое видео и онлайн-игры. Точка доступа поддерживает все три частотных диапазона и обеспечивает сверхширокополосную связь через 10GbE порт. Технологии интеллектуальных антенн и фильтрации помех повышают производительность WiFi. Точка доступа также предлагает гибкое управление и надежные функции безопасности. Вариант питания через USB Type-C делает ее экологически чистой. Точка доступа уже доступна для покупки по цене $799,99.