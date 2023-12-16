GALAX - гораздо более старый бренд, чем может показаться на первый взгляд.

GALAX - гораздо более старый бренд, чем может показаться на первый взгляд. Он ведет свою историю с 2003 года, когда компания работала под названием "Galaxy", продавая видеокарты серии GeForce 400 с фирменным темно-синим оттенком печатной платы и кулерами от Zalman. Компания празднует свое 20-летие, по крайней мере, на своем крупнейшем рынке в Китае, где она выпустила специальное издание видеокарты GeForce RTX 4070 Ada, названное просто 20th Anniversary Edition.

Карта выполнена в полностью белом цвете и имеет интересный дизайн воздушного потока кулера. Толщина карты составляет не более 2 слотов, она оснащена тонким алюминиевым радиатором типа "плавник-стек". Два из трех вентиляторов расположены на лицевой стороне карты. На месте третьего вентилятора находится воздухозаборник, который на самом деле расположен на обратной стороне карты и выдувает воздух наружу (протягивая его через радиатор), подобно двухосевому кулеру NVIDIA, используемому в некоторых картах Founders Edition. Карта использует единственный 8-контактный разъем питания PCIe, который спрятан за магнитной крышкой. Карта предлагает заводской разгон до максимальной частоты 2610 МГц по сравнению с эталонными 2475 МГц (+5,5 %). Компания не раскрыла цены.