Компания Synology представила VisualStation VS600HD

Компания Synology представила VisualStation VS600HD, компактный клиент для мониторинга и управления для Synology Surveillance Station. VS600HD поддерживает до двух дисплеев 4K и легко монтируется за мониторами по стандарту VESA, обеспечивая эффективное развертывание ТВ-стен для команд безопасности. "VS600HD позволяет очень просто создать индивидуальное решение для мониторинга", - говорит Джозеф Лян, менеджер по продуктам для систем видеонаблюдения Synology. Мы разработали VS600HD практически по принципу "подключи и работай", что позволяет экономить энергию и место при мониторинге и управлении камерами, контролем доступа и т. д.".

Благодаря двум выходам HDMI 4K каждый VS600HD поддерживает одновременное отображение до 50 каналов с камер, расположенных на двух дисплеях. Несколько VS600HD могут быть развернуты в тандеме для поддержки более широких потребностей видеомониторинга. В зависимости от потребностей развертывания можно включить настраиваемый доступ к управлению камерами, картам, предыдущим записям и т. д., чтобы быстрее реагировать на инциденты, связанные с безопасностью. Surveillance Station поддерживает разрешения для каждого пользователя и делегирование полномочий, что обеспечивает максимальную гибкость.

реклама

Synology Surveillance Station и VS600HD поддерживают видеопотоки HTTPS в сочетании с дополнительными опциями шифрования на уровне томов и файлов для защиты записанных материалов. VS600HD соответствует федеральным требованиям США NDAA и TAA, что гарантирует пользователям соблюдение стандартов безопасности.