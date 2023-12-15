Ханнес Валлин уходит с поста генерального директора Fractal, оставаясь председателем совета директоров

Ханнес Валлин уходит с поста генерального директора Fractal, оставаясь председателем совета директоров

Основатель, председатель совета директоров и генеральный директор компании Fractal Ханнес Валлин в своем сообщении на сайте LinkedIn представил, что с 1 января он покидает пост генерального директора компании, а совет директоров Fractal выбрал нынешнего вице-президента по продажам Йонаса Хольста, который сменит его на этом посту. Валлин останется председателем совета директоров компании и заявил, что он остается крупнейшим акционером компании, чтобы заверить всех в том, что он по-прежнему заинтересован в ее развитии. Он заявил, что решение об уходе с поста генерального директора принято им по собственному желанию, и что, по его мнению, оно отвечает интересам компании.