Компания NVIDIA опубликовала первое упоминание о своей грядущей видеокарте RTX 5880 Ada Generation

Компания NVIDIA опубликовала первое упоминание о своей грядущей видеокарте RTX 5880 Ada Generation. Нацеленные на профессиональные приложения визуализации, графические процессоры NVIDIA RTX pro-vis получат такие функции, как память с поддержкой ECC, сертификаты почти для всех приложений для создания контента, а также приоритетную поддержку продукта. Последний драйвер RTX Production Branch версии 537.99 WHQL содержит поддержку GPU RTX 5880 Ada Generation в качестве главного пункта в разделе "новые возможности".

На данный момент можно только предполагать, какими могут быть характеристики RTX 5880 Ada Generation, учитывая, что у компании уже есть RTX 5000 Ada Generation, покрывающий верхний средний сегмент портфолио pro-vis. Хотя RTX 5000 Ada Generation основана на "AD102", в ней используется более узкий 256-битный интерфейс памяти ECC GDDR6, обеспечивающий работу 32 ГБ памяти. NVIDIA оснастила этот SKU 100 SM (потоковыми мультипроцессорами), что выше 80, доступных на "AD103". Выше RTX 5000 Ada Generation располагается RTX 6000 Ada Generation с 48 ГБ памяти ECC GDDR6 на всей 384-битной шине памяти "AD104" и 142 из 144 SM. RTX 5880 Ada Generation, вероятно, заполняет промежуток между ними за счет большего количества SM и более широкой шины памяти, а также большего объема памяти.