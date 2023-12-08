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ddr22
Windows 12 выйдет в июне 2024 года с поддержкой манипуляторов и функциями искусственного интеллекта
Microsoft готовит большое обновление для своей операционной системы Windows.

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Microsoft готовит большое обновление для своей операционной системы Windows. В настоящее время компания готовится выпустить Windows 12, которая должна произвести монументальный сдвиг в тектонических плитах обычного пользовательского опыта на ПК. Усиленная искусственным интеллектом, ОС Windows 12 должна использовать множество функций, таких как генеративный ИИ, большие языковые модели, интеграция GPT и многие другие инструменты, которые могут принести пользу ИИ, например, фоторедакторы. Подтверждение того, что Windows 12 будет выпущена в 2024 году, поступило от тайваньского издания Commercial Times, которое проанализировало комментарии Барри Лама, основателя и председателя совета директоров контрактного производителя ПК Quanta, и Цзюньшэна (Джейсона) Чена, председателя совета директоров и генерального директора Acer.

Оба они подчеркнули важность искусственного интеллекта и заявили, что ПК с искусственным интеллектом появятся в следующей версии Windows. Предположительно, дата выпуска Windows 12 назначена на июнь 2024 года. В эти сроки производители оборудования должны выпустить свои SoC, в которых элементы обработки ИИ будут встроены в каждый кремниевый блок. Qualcomm собирается представить свои SoC Snapdragon Elite X в середине 2024 года, что совпадает с предполагаемым графиком выпуска Windows 12. Поскольку все больше игроков, таких как NVIDIA, AMD и другие, планируют использовать набор инструкций Arm в своих чипах для ПК следующего поколения, мы ожидаем, что Windows 12 получит полноценную поддержку Arm ISA и будет относиться к ней как к первоклассному гражданину в ОС.

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