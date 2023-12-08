Компания Phanteks, один из лидеров в области инновационного оборудования для ПК, представила ряд инновационных продуктов, включая шасси NV9, комплекты освещения NV7 и NV9 DRGB, новый 5,5-дюймовый универсальный Hi-Res дисплей и 5,5-дюймовый Hi-Res дисплей Shift XT.

Компания Phanteks представила несколько новых продуктов, включая корпус NV9, комплекты освещения NV7 и NV9 DRGB, а также 5,5-дюймовые Hi-Res дисплеи. NV9 является элегантным корпусом с почти бесшовными стеклянными панелями и ультратонкой сеткой для обеспечения четкости обзора и оптимального воздушного потока. Он поддерживает множество вентиляторов и радиаторов, предлагая исключительное охлаждение. Корпус также имеет поддержку универсальных аксессуаров, таких как съемные крепления для вентиляторов и антипровисание видеокарты. Встроенная светодиодная подсветка и контроллер D-RGB обеспечивают эстетическую привлекательность и удобство использования.

Комплекты NV7 и NV9 Premium D-RGB предлагают дополнительные полосы подсветки, что позволяет создать захватывающий эффект. Они могут легко крепиться к корпусу с помощью магнитных креплений. Эти комплекты предоставляют больше возможностей для индивидуальной настройки освещения и добавляют стиль и элегантность к ПК.

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Также были представлены два 5,5-дюймовых Hi-Res дисплея. Оба дисплея оснащены IPS-экранами с высоким разрешением и могут быть установлены внутри или снаружи корпуса ПК с помощью магнитов или ножек. Они не требуют дополнительного программного обеспечения и предлагают универсальные варианты размещения. Кроме того, был представлен 5,5-дюймовый Hi-Res дисплей Shift XT, разработанный специально для корпуса Shift XT и не требующий дополнительных модификаций.

Phanteks продолжает создавать инновационные аппаратные решения для ПК, предлагая высококлассные компоненты и аксессуары для энтузиастов и геймеров. Их новые продукты, такие как корпус NV9, комплекты освещения NV7 и NV9 DRGB, а также 5,5-дюймовые Hi-Res дисплеи, сочетают в себе современные функции, эстетическую привлекательность и уникальные возможности для сборки ПК.

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