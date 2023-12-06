Известие подтвердила Saber Interactive — «дочка» холдинга Embracer Group, частью которой и является New World Interactive: Saber подтверждает, что в компании произошли реструктуризационные изменения, коснувшиеся нашего подразделения New World Interactive.

2023 год стал не самым удачным для Embracer Group. Потратив несметное количество денег на приобретение целого ряда разработчиков и игровых студий, холдинговая компания была вынуждена отпустить многих из них в результате неудачной сделки на 2 миллиарда долларов. Последней студией, которая, к сожалению, пострадала от этого, стала New World Interactive - известная по созданию любимой серии Insurgency.

Как сообщает Insider Gaming, Embracer Group решила полностью закрыть New World Interactive в рамках так называемой "реструктуризации". Официально об этом еще не представили, но, как сообщается, сотрудники были проинформированы об этом в понедельник утром, что, несомненно, стало неожиданным открытием.

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Для непосвященных, серия Insurgency включает в себя две игры, обе из которых широко известны поклонникам за их приверженность реализму и военной тактике. Эти многопользовательские игры в жанре FPS нашли свою нишу, и обе игры остаются популярными, несмотря на то, что первая часть вышла почти десять лет назад.

В 2020 году New World Interactive была приобретена Embracer Group, и хотя мы еще не видели новой игры от студии, было заявлено, что несколько проектов находятся в работе. Как и многие другие "реструктуризации", проводимые Embracer Group, похоже, что эта необходимость является побочным продуктом неудач холдинга в обеспечении финансирования и не имеет никакого отношения к студиям и их продукции.

В эпоху постоянных поглощений очень неприятно видеть, как множество мелких компаний поглощаются крупными группами, чтобы затем быть выброшенными без всякой причины. Остается надеяться, что инди-студии начинают понимать, что крупные корпорации рассматривают их только как потенциальный источник дохода и не более того.