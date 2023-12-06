Сооснователь Arkane Studios Рафаэль Колантонио (Raphael Colantonio) в интервью Rock Paper Shotgun рассказал, как неуверенность руководства Bethesda в отношении Dishonored 3 привела к созданию Deathloop

Во время судебного разбирательства между Microsoft и FTC по поводу приобретения Activision Blizzard произошла утечка ряда документов, раскрывающих дорожную карту грядущих эксклюзивных игр, а также ранние планы по созданию консоли Xbox следующего поколения. Одной из упомянутых игр была Dishonored 3, и теперь ходят слухи, что игру представят уже на этой неделе.

В ходе утечки документов, собранных в рамках судебного разбирательства между Microsoft и FTC, Microsoft пришлось передать конфиденциальные деловые документы, включая ранние планы по созданию следующей консоли Xbox и дорожную карту предстоящих игр в графике релизов. В рамках дорожной карты Bethesda запланировала выход Dishonored 3 на 2024 финансовый год.

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Утечка информации и подкастер Nate the Hate утверждает, что, по его сведениям, следующую игру Arkane Lyon представят на церемонии The Game Awards на этой неделе. Учитывая, что Dishonored 3 значится в официальном документе с дорожной картой, это наиболее вероятный вариант, чтобы представить новую игру.

Хотя обе игры серии Dishonored были приняты очень хорошо, после Dishonored 2 Arkane пошла в другом направлении, работая над такими играми, как Deathloop и Redfall, в попытке лучше познакомиться с мультиплеером. Возвращение к самому известному IP студии будет только приветствоваться.