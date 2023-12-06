Австрийский бренд Noctua готов предложить владельцам фирменных кулеров наборы креплений NM-M1. Они основаны на стандарте SecuFirm2+, но вместо винтов с крестообразным шлицем используют Torx T20

Компания Noctua представила новые монтажные комплекты NM-M1 для установки процессорных кулеров. Комплекты предназначены для кулеров с монтажным шагом 83 и 78 мм и представляют собой обновление для пользователей, которые хотят перевести свои кулеры на новый стандарт SecuFirm2+ или на новые сокеты. Кроме того, комплекты поддерживают широкий спектр сокетов, включая AMD AM5 и AM4 и Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155 и LGA1156. В новых комплектах используются винты Torx T20, что облегчает установку и делает комплекты более долговечными. Комплекты NM-M1 также включают смещенные монтажные планки для AM5, которые позволяют улучшить контактное давление над процессором и снизить температуру CPU. Комплекты доступны в версиях с никелированными деталями и в черном цвете. Эти комплекты являются самыми полными на сегодняшний день и идеально подходят для модернизации или перехода на новые модели.