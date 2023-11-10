Утечка флаера намекает на возможное появление процессоров AMD Ryzen серии 9000 на базе Zen 5

Любопытный маркетинговый материал, размещенный на форуме Chiphell, вызвал волнения в технологическом сообществе. На нем изображен настольный компьютер Alienware, оснащенный неанонсированным процессором AMD Ryzen 9000-й серии.

Подлинность этого рекламного проспекта вызывает споры: возможны варианты от простой опечатки Alienware до сфабрикованного изображения, или даже предположение, что AMD находится на пороге представления процессоров Ryzen нового поколения для настольных ПК. Хотя интрига высока, к подобным откровениям следует относиться осторожно, с большой долей соли.

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Существующая дорожная карта AMD указывает на то, что выход настольных процессоров Ryzen на базе Zen 5 и серверных процессоров EPYC намечен на 2024 год, что ставит под сомнение возможность появления серии Ryzen 9000 раньше намеченного срока.

Остается ждать предстоящих крупных мероприятий AMD, в том числе мероприятия "Advancing AI" 6 декабря, на котором компания продемонстрирует, как ее партнеры и AMD используют искусственный интеллект в приложениях. Далее мы надеемся получить от AMD информацию о предстоящих мероприятиях, таких как CES в январе и Computex в мае, но официальной информации о запуске продуктов в ближайшее время у нас нет.Если компания что-то готовит, то об этом должен свидетельствовать флаер Alienware, изображенный ниже, если источник подтвердится. Однако сомнения остаются, и мы должны скептически относиться к его правдивости.