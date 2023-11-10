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ddr22
GTA V продана тиражом 190 миллионов копий
Компания Take Two подтвердила, что GTA V продана (или отгружена) тиражом 190 млн копий.

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Спустя более десяти лет Rockstar Games наконец-то представит Grand Theft Auto VI в следующем месяце. Однако это не помешало GTA V продолжать раскупаться как горячие пирожки: к настоящему времени тираж игры превысил 190 млн. копий.

В рамках последнего финансового отчета компании Take-Two Interactive опубликовала обновленную статистику продаж GTA V и Red Dead Redemption 2. Как сообщает аналитик DomsPlaying, с прошлого квартала Grand Theft auto V была продана еще 5 млн. копий, в результате чего общее количество проданных экземпляров достигло ошеломляющей отметки в 190 млн. единиц.

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Red Dead Redemption 2, возможно, не такая взрывная, как GTA, продолжает набирать обороты, продав с прошлого квартала на 2 млн. копий больше, чем в прошлом году, доведя общее количество проданных копий до 57 млн. копий - всего 1 млн. копий до 7-го места среди самых продаваемых игр всех времен.

С учетом того, что в следующем месяце состоится презентация GTA VI, будет интересно посмотреть, начнут ли в будущем продажи V замедляться.

В любом случае, можно с уверенностью сказать, что, когда все будет сказано и сделано, тираж игры 2013 года превысит 200 млн. копий, что обеспечит ей второе место на пьедестале бестселлеров на долгие годы.

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#gta v
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