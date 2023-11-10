Larian наконец добавила в Baldur’s Gate 3 поддержку AMD FSR 2.2

Baldur's Gate 3 отлично дебютировала в этом году и считается одной из лучших игр, вышедших на сегодняшний день. К нашему удивлению, на момент запуска Baldur's Gate 3 поддерживала только DLSS 2 и FSR 1.0. К счастью, разработчик решил эту проблему, добавив поддержку FSR 2.2 в последнем патче.

Компания Larian Studios выпустила несколько патчей для Baldur's Gate 3. Они привнесли тысячи улучшений и исправлений ошибок в игру, претендующую на звание GOTY, но все еще оставались возможности для совершенствования. Несмотря на все улучшения, геймеры продолжали выражать желание оптимизировать игру, в том числе внедрить технологии повышения производительности, такие как AMD FSR 2. Это стало возможным благодаря выходу патча 4, в котором добавлена поддержка FSR 2.2.

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Ранее игра поддерживала только DLSS 2 и FSR 1.0, ограничивая владельцев видеокарт Nvidia RTX более совершенной технологией апскейлинга. С FSR 2.2, независимо от того, оснащена ли ваша система графическим процессором AMD или Intel, Steam Deck или Asus ROG Ally, вы наверняка заметите визуальную разницу, выбрав FSR 2.2 в настройках видео.

На данный момент нет никакой информации о грядущей поддержке генерации кадров в игре. В игре отсутствует поддержка DLSS 3, и нет никаких признаков того, что она будет поддерживать FSR 3.