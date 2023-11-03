Baldur's Gate 3 "на подходе" к выпуску на Xbox в этом году

Из-за проблем с достижением паритета характеристик на консолях Xbox Series X и S казалось, что Baldur's Gate 3 может вообще обойти стороной Xbox. К счастью, релиз крупнейшей ролевой игры года действительно состоится, после того как компания Microsoft предоставила Larian особые условия для выпуска совместной игры с раздельным экраном на консоли Xbox серии S. Теперь, похоже, релиз на Xbox не за горами.

Baldur's Gate 3 быстро стала одной из самых популярных игр года после выхода из раннего доступа. Игра стала лидером продаж в Steam, а также пользовалась большой популярностью на PS5. Вскоре и владельцы Xbox смогут присоединиться к веселью, поскольку основатель Larian Свен Винке (Swen Vincke) представил обновленную информацию о разработке, подтвердив, что версия для Xbox проходит игровое тестирование и должна выйти в этом году.

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К сожалению, точной даты выхода пока нет, но Винке сказал, что Larian объявит ее, как только будет уверена, что версия для Xbox готова к выходу. Учитывая, что компания заключила специальное соглашение с Microsoft об отказе от локального кооператива в версии для Series S, игра также может получить приоритет при прохождении сертификации, что позволит быстрее выпустить игру. Учитывая, что Baldur's Gate 3 стала хитом продаж и критики за последние несколько месяцев, мы ожидаем, что Microsoft будет стремиться выпустить игру на своей платформе.

Тем не менее, тестирование игр требует времени, а каждая платформа немного отличается от другой и может вызывать различные проблемы.