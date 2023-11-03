Продюсер признался, что «переделал бы всю игру», если бы ему выпал такой шанс.

Выход Dead Space в 2008 году ознаменовал собой мощный старт новой на тот момент IP, предлагая хоррор-выживание с изобретательными механиками и захватывающей атмосферой. К сожалению, к моменту выхода Dead Space 3 в 2013 г. серия превратилась в простой приключенческий шутер, лишившись своей уникальности. Рассказывая о своих неудачах, автор Dead Space 3 поведал, что EA с самого начала запретила нам делать игру в жанре хоррор.

В интервью CaptainBribo Podcast (транскрипция PCGamesN) сценарист и сопродюсер Dead Space 3 Чак Бивер (Chuck Beaver) рассказал о том, какие изменения он бы внес в Dead Space 3, если бы ему предоставили такую возможность:

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"Сейчас, после выхода ремейка [Dead Space], я бы переделал Dead Space 3 почти полностью, но я бы сохранил историю, на которой она основана, сохранил бы историю, которую вы узнаете, и я бы добавил Элли, но в других отношениях [с Айзеком], и переделал бы весь основной сюжет".

Неудивительно, что смена жанра в Dead Space 3 произошла не по инициативе разработчиков, а по требованию издателя EA:

"Нам с самого начала не разрешалось делать игру в жанре хоррор... План [создания Dead Space 3] заключался в том, что мы будем расширяться в другие игровые жанры. Все эти кусочки вместе не только не сгенерировали новую аудиторию, но и потеряли старую".



