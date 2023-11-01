Новинка оснащена изогнутым OLED-дисплеем с диагональю 44,4 дюйма и радиусом кривизны 800R

AOC AGON AG456UCZD оснащен 45-дюймовой изогнутой сверхширокой OLED-панелью производства LG. Благодаря технологии OLED вы получаете попиксельное освещение, обеспечивающее идеальный уровень черного и великолепный HDR. Панель также имеет очень низкое время отклика 0,03 мс и очень высокую частоту обновления 240 Гц, что делает ее идеальной для игр.

Согласно спецификациям дисплея, пиковая яркость монитора составляет 1000 нит, что предполагает сертификацию HDR1000. Как и Corsair Xeneon Flex, это сверхширокий монитор с разрешением 3440×1440, поэтому у вас будет много места на экране для работы.

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Другие функции включают USB Type-C с мощностью 90 Вт, два порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, четыре порта USB 3.2 Type-A, прямой разъем для наушников и два внутренних динамика мощностью 8 Вт.

К сожалению, пока нет информации о ценах и наличии, а официальная страница продукта еще не доступна на веб-сайте AOC.