Call of Duty: Warzone Mobile собрала ошеломляющие 45 миллионов предварительных регистраций перед запуском в 2024 году.

Call of Duty: Mobile имела огромный успех для франшизы шутеров от первого лица: с момента ее выпуска в 2019 году бесплатную игру скачали более 500 миллионов раз. Тем не менее, Activision собирается выпустить своего преемника. В следующем году Call of Duty: Warzone Mobile, как говорят, станет намного ближе к своему консольному аналогу благодаря использованию обновленного движка IW от Infinity Ward. Несмотря на отсутствие официальной даты релиза, COD: Warzone Mobile уже зарегистрировала почти 50 миллионов предварительных регистраций.

В своем блоге, чтобы отпраздновать 20-летие серии, Activision опубликовала длинную ретроспективу, посвященную истории франшизы Call of Duty и ее многочисленных выпусков. Заглядывая в будущее, команда сообщила, что Call of Duty: Warzone Mobile 2024 года уже дает отличный старт несмотря на то, что до ее официального запуска осталось несколько месяцев, заявив:

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«Весной 2024 года приготовьтесь присоединиться к более чем 45 миллионам фанатов, которые уже предварительно зарегистрировали Call of Duty: Warzone Mobile, и подготовьте свой отряд к участию в двух тщательно воссозданных картах Battle Royale — Верданске и Острове Возрождения — вместе с общим прогрессом и битвой. Пройдите интеграцию с Modern Warfare III и Call of Duty: Warzone, а также аутентичный многопользовательский режим, включая такие карты, как Shipment и Shoot House, которые дополнят Battle Royale».

Хотя оригинальная Call of Duty: Mobile, безусловно, нашла свою огромную аудиторию, тот факт, что Warzone Mobile будет предлагать перекрестное развитие со своим консольным аналогом, означает, что, когда она наконец выйдет весной следующего года, цифра в 45 миллионов, скорее всего, окажется верной. Будет интересно посмотреть, сколько времени понадобится игре, чтобы превзойти оригинальную COD: Mobile.