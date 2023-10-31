На днях разработчик из студии Insomniac дал краткое интервью журналистам, в ходе которого он заявил, что знаменитые герои вселенной Marvel: «Человек-паук» и «Росомаха» находятся в одной вселенной.

Игры Insomniac о Человеке-Пауке содержат множество пасхалок для более широкой вселенной Marvel. Вскоре Insomniac расширит свой репертуар Marvel отдельной игрой по мотивам Росомахи. В недавнем интервью Insomniac подтвердила, что, хотя Росомаха не получит одобрения в «Человеке-пауке 2», версия персонажа Insomniac будет основана в той же вселенной.

«Человек-паук 2» действительно содержит отсылки к множеству персонажей Marvel, включая следующую группу злодеев, которые появятся в будущих играх, а также отсылки к Мстителям, таким как Сорвиголова и Доктор Стрэндж. Хотя игра Insomniac о Росомахе была анонсирована одновременно с Spider-Man 2, в последней игре Insomniac этот персонаж вообще не дразнился.

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Однако в интервью Kinda Funny Games, посвященном спойлерам к игре, креативный директор Spider-Man 2 Брайан Интихар подтвердил, что события Росомахи и Человека-паука происходят в одной и той же вселенной. Казалось бы, Insomniac не хотела слишком сильно давить на команду Росомахи подсказками или пасхалками в «Человеке-пауке 2», вместо этого предпочитая «позволить этой команде готовить» и «заниматься своими делами».

Росомаха и Человек-Паук — очень разные персонажи, и их игровой процесс будет совершенно разным. Хотя в конечном итоге может появиться более амбициозный кроссовер, я думаю, что Insomniac постарается сохранить Росомаху отдельно, пока она проверяет как игроки оценят идею в первой игре.