Эксперты считают, что без согласия SK hynix сторонам будет сложно реализовать слияние активов Western Digital и Kioxia

В последние месяцы ходили упорные слухи о том, что Western Digital и Kioxia собираются объединиться, что позволит обеим компаниям объединить усилия для борьбы с Samsung на рынке NAND. Однако, согласно новому сообщению, компания SK Hynix выступила против слияния, и переговоры, возможно, подошли к концу.

По данным Nikkei (через Tom's Hardware), предполагаемое слияние рассматривалось как стратегический шаг, направленный на борьбу с доминированием Samsung на рынке NAND путем объединения ресурсов и опыта компаний, а также на устранение соперничества между компаниями, которые совместно владеют производственными площадками и совместно разрабатывают флэш-память NAND.

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Однако SK Hynix, третий по величине в мире поставщик NAND-памяти с долей рынка 17,8%, решительно воспротивился слиянию. Она инвестировала около 2,667 млрд. долл. в консорциум во главе с Bain Capital, который ранее в 2018 году приобрел Kioxia. Кроме того, компания выражала опасения, что планируемое слияние нанесет ущерб ее рыночным позициям и шансам на дальнейшее сотрудничество с Kioxia. Это оказалось серьезным препятствием для реализации слияния.

Финансовый директор SK Hynix Ким Ву Хен (Kim Woo-Hyun) в ходе телефонного разговора о прибылях и убытках компании заявил, что компания не соглашается на сделку из-за влияния на стоимость инвестиций компании в Kioxia. Он добавил, что не может раскрыть конкретные причины или прокомментировать процесс сделки из-за соглашения о конфиденциальности с Bain.